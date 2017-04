128.º curso de Comandos com 57 formandos

Dos 106 candidatos, 04 pediram para desistir, 18 foram excluídos por "inaptidão médica", 23 por "inaptidão física" e 04 por "inaptidão psicológica".O 128.º curso terá a duração de 16 semanas, terminando em meados de julho, e será ministrado por 19 formadores, dos quais cinco oficiais e 14 sargentos, numa equipa que não inclui qualquer formador da edição anterior.No curso anterior, do total de 67 formandos iniciais, receberam a boina e o crachá de Comando 23 militares.O 127.º curso ficou marcado pela morte dos recrutas Hugo Abreu e Dylan Araújo, em setembro do ano passado. As mortes estão a ser investigadas pelo Ministério Público e, até ao momento, há 18 arguidos.Na sequência de uma Inspeção Técnica Extraordinária ao 127.º curso, o chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, promoveu algumas mudanças que visam garantir mais condições de segurança para os recrutas, que incluem um reforço do número de médicos disponíveis - de dois para quatro - do controlo médico na fase de seleção e durante o curso e uma "redistribuição" dos parâmetros de recuperação, água, sono e alimentação.Os instrutores tiveram formação específica em "fisiologia do esforço" e "medicina desportiva" para fiquem mais habilitados a perceber os sinais de exaustão ou falência, disse à Lusa o tenente-coronel Vicente Pereira.Por outro lado, a formação prestada na Escola Preparatória de Quadros aos formadores do curso de Comandos também foi reforçada no sentido de haver maior rigor no cumprimento das orientações estabelecidas superiormente.