1291 agressores presos ou vigiados com pulseira

742 estão na cadeia – 134 a aguardar julgamento e 608 a cumprir pena.

Por Magali Pinto | 08:15

Setecentos e quarenta e dois agressores estão presos em Portugal por violência doméstica. Os dados são referentes ao primeiro semestre de 2017 e dão conta de que 134 aguardam julgamento na cadeia, enquanto 608 já cumprem pena – e 33 foram considerados inimputáveis. E, além destes, outros 549 agressores estão em liberdade, mas controlados por pulseira eletrónica, proibidos de contactar as vítimas.



Entretanto, em junho estavam 275 mulheres e 290 crianças protegidas nas 39 casas-abrigo do País, com uma taxa de ocupação a rondar os 83 por cento. E, quanto ao apoio financeiro às vítimas, a Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes e de Violência Doméstica, liderada por Carlos Anjos, recebeu, só no primeiro semestre, 133 novos pedidos – 77 por violência doméstica e 56 por crime violento.



Quanto a processos despachados, foram atribuídos 77 adiantamentos de indemnização no valor de 370 mil euros. Um relatório entregue no Parlamento fala ainda das mulheres vítimas de violência sexual: até 31 de maio foram apoiadas e encaminhadas 35 vítimas, entre 16 e 68 anos. E foram apresentadas 19 queixas-crime à polícia.



Jornalista, docente e engenheira vítimas

O relatório que foi apresentado durante o mês passado na Assembleia da República preserva a identidade das vítimas, mas fala em algumas profissões das mulheres que foram no primeiro semestre do ano denunciantes do crime de violência doméstica, de que são alvo.



Por exemplo, seis desempregadas, seis estudantes, duas empresárias, uma jornalista, uma professora e uma engenheira, entre várias outras, apurou o CM.