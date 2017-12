Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

13 milhões para investir em rede de rega agrícola

Obras de reabilitação e modernização dos sistemas de Lagoa e de Benaciate (Silves).

Por José Carlos Eusébio | 07:34

Mais de 13 milhões de euros vão ser investidos na reabilitação e modernização do sistema de rega agrícola do concelho de Lagoa e em Benaciate (Silves). A concretização destas obras permitirá evitar o desperdício de água.



O concurso público para a modernização do bloco de rega de Lagoa foi lançado na sexta-feira pela Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão. O preço base atinge 11,3 milhões de euros e o prazo de execução é de 670 dias.



"A área abrangida é de 1200 hectares", refere ao CM José Vilarinho, presidente da associação de regantes, adiantando que o número de agricultores é de "cerca de 700".



O atual canal de rega, que foi construído há quase 60 anos, será substituído por um sistema de distribuição de água por pressão, através de condutas. Isso permitirá "acabar com o desperdício de água", explica José Vilarinho, dado que atualmente existe alguma água que se perde "no fim do canal".



A obra prevê a construção de um reservatório de regularização e de duas estações elevatórias, bem como a criação de redes secundárias de rega e a automatação e telegestão do sistema a implementar.



Entretanto, serão investidos cerca de dois milhões de euros na zona de Benaciate, no concelho de Silves, abrangendo uma área de 380 hectares e com aproximadamente duas centenas de agricultores. A rede de distribuição atual será substituída e colocados novos contadores de água.



Todo este investimento é realizado com recurso a fundos comunitários, que comparticipam 85% dos custos, sendo o resto da verba suportada pelo Estado português.