"O país está a reerguer se", garantiu o ministro Pedro Marques.

Por Tiago Virgílio Pereira | 18:46

Um mês depois dos incêndios que deflagraram no norte e centro do País, o governo clarificou os números da tragédia.



Depois de visitar os concelhos de Oliveira de Frades e Vouzela, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse que 1300 habitações e 438 empresas foram afetadas pelos incêndios de 15 de outubro.



"O país está a reerguer se", garantiu Pedro Marques, numa cerimónia que decorre na câmara de Vouzela.