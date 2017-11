Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

1,5 milhões investidos em obras na Culatra

Ministério do Ambiente vai avançar com a requalificação dos espaços públicos do núcleo.

Por José Carlos Eusébio | 11:01

Um milhão e meio de euros vão ser investidos em obras de requalificação do espaço público na ilha da Culatra (Faro), na ria Formosa. Esta intervenção será comparticipada por fundos comunitários, através do Programa Operacional do Algarve.



O projeto contempla "a criação de uma doca seca, a valorização do largo da igreja, a integração da zona adjacente ao cais de acostagem no núcleo habitacional e a organização da zona de apoios de pescas", segundo revelou o Ministério do Ambiente, numa resposta, por escrito, a questões colocadas pelo deputado Paulo Sá (PCP).



Além disso, será feita a hierarquização e requalificação da rede de caminhos, a criação de uma zona de lazer equipada e a organização da recolha de lixo, bem como serão tomadas medidas para a reposição das condições ambientais na ilha, em especial das dunas, entre outras intervenções.



Este projeto de requalificação da Culatra está previsto no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-Vila Real de Santo António. Após terem sido ouvidas diversas entidades, incluindo a associação de moradores, o projeto recebeu, em junho deste ano, a homologação do Governo.



Entretanto, no dia 20 do mês passado, a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma proposta de lei que permite a legalização de casas de primeira habitação e de pessoas com profissões ligadas à pesca e ainda mariscadores e viveiristas, tal como o CM já noticiou.



Estão em causa 377 casas, que nos últimos anos estiveram, por várias vezes, em risco de ser demolidas. Os títulos de utilização têm a duração de 30 anos, podendo ser renovados.