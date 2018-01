Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

153 jovens criminosos custam sete milhões de euros

Por dia, cada menor internado num centro educativo gasta ao Estado 137,34 euros.

Por Magali Pinto e Manuela Guerreiro

Cada um dos jovens internados em centros educativos por crimes cometidos custa ao Estado uma média diária de 137,34 euros. Os dados fornecidos ao CM pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais especificam que 153 jovens estão espalhados por sete centros educativos - sendo 136 do sexo masculino e 17 do sexo feminino.



Feitas as contas, por ano, o Estado gasta com estes jovens - que praticaram crimes e têm menos de 16 anos - mais de sete milhões de euros. Num recluso adulto, o custo médio diário ronda os 60 euros.



Os centros educativos destinam-se a todos os jovens entre os 12 e os 16 anos que cometem crimes e que em função da idade ficam sujeitos, em vez de uma medida de coação, a uma medida tutelar educativa. Nos regimes aplicados é tida em conta a gravidade do crime que cometeu. São eles o regime aberto, em que os jovens podem sair do centro sozinhos, sempre com os horários controlados, podem sair ao fim de semana para estar com a família e têm férias até 15 dias seguidos.



No regime semiaberto, os jovens só podem sair acompanhados por um monitor, não saem ao fim de semana e também têm dias de férias. No regime fechado, os jovens deitam- -se mais cedo do que os restantes, não têm qualquer tipo de regalias e estão sempre no centro educativo. As únicas saídas são para o tribunal, o hospital e para o funeral de um familiar.



O custo dos jovens em centros educativos é muito superior ao dos reclusos em estabelecimentos prisionais, o que é justificado com os estudos que são proporcionados aos jovens, além do acompanhamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico.



Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, nos sete centros estão jovens a responder pelos mais diversos crimes - contra pessoas e contra o património. O centro educativo mais lotado é o dos Olivais, em Lisboa.



PORMENORES

Jovens na cadeia

Nos dados que são fornecidos pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais é ainda referido que nas cadeias estão 19 jovens com idades entre os 16 e os 17 anos - 17 em prisão preventiva e dois condenados. Na maior parte dos casos, o crime praticado é o de roubo.



Sem vigilância eletrónica

Nos dados fornecidos ao Correio da Manhã, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais refere que aos jovens de 16 e 17 anos não foi aplicada qualquer medida de vigilância eletrónica, ou seja, nenhum está preso em casa com pulseira eletrónica.