183 portugueses detidos no estrangeiro em 2016

Números divulgados no Relatório da Emigração.

Por João Tavares | 08:40

O Governo registou a detenção de 183 portugueses no estrangeiro, no decorrer do ano passado. Segundo os dados ontem divulgados no Relatório da Emigração, do total de detidos 149 permaneceram presos, tendo 30 saído em liberdade e a outros quatro foi-lhes concedida uma liberdade condicional pelas autoridades judiciais dos respetivos países.



"A grande maioria dos casos de detenção reporta-se a indivíduos do sexo masculino - 152 dos 183 casos registados na DGACCP (Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas) - face a 17 detenções de nacionais do sexo feminino, verificando-se também um elevado número de detenções (14) sobre as quais não se conhece a identidade dos detidos nem o género", indicou o texto elaborado pelo Observatório da Emigração.



Foram ainda expulsos ou deportados para Portugal 478 cidadãos nacionais, dos quais 266 provenientes de países da União Europeia, do Espaço Económico Europeu (EEE) e Suíça e 212 do resto do mundo.