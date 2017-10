Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

19 anos de prisão por matar namorado da filha à facada

José discutiu com a vítima por não contribuir com dinheiro nem ajudar nas tarefas da casa.

Por A.M.S. | 08:54

O homem que a 4 de fevereiro matou o namorado da filha à facada na casa onde ambos viviam, em Évora, foi ontem condenado a 19 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado.



O tribunal considerou que o arguido, José Clementino, de 49 anos, tirou a vida a Tiago Silva, de 23, por um "motivo fútil".



José discutiu com a vítima por não contribuir com dinheiro nem ajudar nas tarefas da casa. Esfaqueou-o quatro vezes com uma faca de cozinha.



Tiago nunca chegou a conhecer a filha.



A advogada do homicida vai recorrer.