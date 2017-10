Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intoxicação em lar de idosos de Condeixa-a-Nova leva 24 pessoas ao hospital

Vítimas com mais de 70 anos estão nos hospitais dos Covões e da Universidade de Coimbra.

Por Lusa | 02.10.17

Vinte e quatro pessoas foram esta segunda-feira hospitalizadas devido a uma intoxicação alimentar num lar de idosos em Condeixa-a-Nova, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.



O alerta para a intoxicação do grupo foi dado cerca das 13h45, tendo 24 utentes da instituição sido transportados para os hospitais dos Covões e da Universidade, que integram o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



"Não se sabe ao certo se será uma intoxicação alimentar ou um problema virusal", adiantou a vereadora da Câmara Liliana Pimentel, que detém o pelouro da Ação Social na autarquia.



Os doentes têm "sintomas comuns de diarreia, vómitos e tonturas", disse, indicando que os primeiros casos se verificaram no domingo à noite.



"Até há uma hora, às 18h00, estavam 24 idosos internados" nos hospitais dos Covões e da Universidade de Coimbra, referiu Liliana Pimentel.



A vereadora da Câmara de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, acrescentou que neste final de tarde "está tudo a correr calmamente" com os doentes, que continuam "internados sob vigilância" e aguardam os resultados dos exames médicos.



Nas instalações, estiveram ainda meios humanos e viaturas dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, Soure e Penela, além da Cruz Vermelha Portuguesa, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).