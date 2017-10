Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segunda Circular em Lisboa sofre alterações a partir de segunda-feira

Obras vão alterar o acesso às zonas do Campo Grande e de Entrecampos.

05.10.17

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) informou esta quintra-feira que, a partir de segunda-feira, verificar-se-ão alterações ao acesso às zonas do Campo Grande e de Entrecampos através da Segunda Circular, no sentido Aeroporto-Benfica, devido a obras.



A autarquia realçou que as obras vão reformular a ligação da Segunda Circular à Avenida Padre Cruz.



Em alternativa, a CML sublinhou que o acesso ao Campo Grande e Entrecampos através da Segunda Circular, no sentido Aeroporto-Benfica, passará a realizar-se pela saída anterior ao Estádio José Alvalade, Saída 5 - Cidade Universitária/Campo Grande/Campo Pequeno/Entrecampos.



A CML não indicou qual a data prevista para o fim desta intervenção.