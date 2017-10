Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

200 fogos não dão tréguas a bombeiros

Condições climatéricas mais favoráveis mas ainda houve centenas de ocorrências.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

O dia devia ser de tréguas – com as temperaturas a descer e a humidade a subir – mas a previsão não se confirmou. As chamas continuaram a devastar serras, aldeias e cidades da região Centro, destruindo casas e fábricas e obrigando ao fecho de escolas. Com apenas três meios aéreos a operar, estiveram ativos 15 grandes incêndios, mas no total foram mais de 200 os fogos que obrigaram à mobilização de bombeiros.



Uma das lutas mais ferozes foi travada em Arganil, onde quatro frentes de fogo ameaçaram aldeias de todo o concelho. "Temos uma frente que já passou a zona industrial e está numa zona de eucaliptal, na freguesia de Sarzedo, outra frente que vem na direção da aldeia de Sarzedo e depois temos também ao redor de Arganil uma frente bastante ampla", dizia o presidente da câmara, Ricardo Alves, referindo ainda a existência de outra frente "no alto concelho".



Segundo o autarca, registaram-se "feridos com algumas queimaduras provocadas pelo incêndio" e à tarde continuava a não haver rede de telemóvel na zona. "Está a ser difícil poder comunicar, daí também ser difícil combater o incêndio", sublinhou Ricardo Alves.



Em Gouveia, a situação melhorou durante a tarde, mas ao final da manhã ainda foram combatidas chamas na área urbana da cidade e nas freguesias de Aldeias, Folgosinho e Figueiró da Serra, mas o incêndio progrediu em direção a Linhares da Beira. Segundo o presidente da autarquia de Gouveia, Luís Tadeu, só na aldeia de Melo, entre as 03h00 e cerca das 06h00 de ontem, "arderam oito casas e uma farmácia".



Em Leiria, seis bombeiros das duas corporações locais sofreram ferimentos e uma casa foi consumida pelas chamas, anunciou a autarquia.



Cinzas de Portugal chegam a Inglaterra

Os céus de Inglaterra assumiram ontem um tom alaranjado, após os ventos provocados pelo furacão Ophelia terem arrastado para Norte o fumo e as cinzas dos fogos em Portugal e Galiza.



O momento foi destacado na imprensa britânica e atraiu a atenção dos fotógrafos.



PORMENORES

Bombeiro agredido

Um bombeiro da corporação de Oliveira do Bairro foi agredido quando, ontem de madrugada, combatia um incêndio junto a um acampamento, em Oiã. O voluntário teve que ser assistido.



Açores ajudam

O Governo dos Açores enviou uma equipa de 30 bombeiros do arquipélago para ajudar no combate aos fogos que se registam no continente. Começam hoje a operar no terreno.



Quatro frentes

Quatro frentes de fogo em Tondela ameaçavam ontem à noite as zonas de Sabugosa, Parada de Gonta, S. Miguel do Outeiro e a Serra do Caramulo.



23 geradores da EDP

A EDP instalou 23 geradores nas zonas onde a reparação está a ser demorada. Estava prevista para ontem à noite a reposição da rede de média tensão.