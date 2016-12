Morre colhido por comboio

Segundo o CM apurou, o homem colhido pelo comboio não teria qualquer documento de identificação consigo.

Um homem morreu na tarde deste sábado ao ser colhido por um comboio perto de Viana do Alentejo, no distrito de Évora.Ao que o CM apurou, o alerta caiu nos bombeiros de Viana do Alentejo por volta das 17h06. Os operacionais depararam-se com a vítima já cadáver.O homem, que aparentava ter cerca de 50 anos, estaria a caminhar pela linha quando foi avistado pelo maquinista. Este terá acionado um aviso sonoro, mas não conseguiu evitar o embate. O comboio circulava de Beja com destino a Casa Branca, na Linha do Alentejo.