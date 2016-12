Detido por tráfico de estupefacientes

O detido foi hoje presente ao Tribunal de Almeida, no distrito da Guarda, para primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.



Segundo a mesma fonte, entre os dias 21 e 23 deste mês, o Comando Territorial da GNR da Guarda promoveu uma operação especial de prevenção criminal no largo da fronteira de Vilar Formoso, com o intuito de detetar armas proibidas e estupefacientes, tendo detido 12 indivíduos (oito nacionais, dois espanhóis e dois franceses) com idades entre os 19 e os 53 anos.



Onze dos detidos estavam na posse ilegal de armas (seis aerossóis e sete armas brancas) e um de produto estupefaciente (dois gramas de heroína), que foram apreendidos por aquela foça de segurança.



A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção, em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, de um homem de 25 anos, por posse e tráfico de estupefacientes, que estava na posse de cerca de meio quilograma de liamba.O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou, em comunicado, que o suspeito foi detido na quarta-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Vilar Formoso, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária realizada na principal fronteira terrestre do país.O homem, detido por posse e tráfico de estupefacientes, natural de Arcos de Valdevez, transportava 495 gramas de liamba e 1,5 gramas de canábis, indica a nota.