População de Oliveira de Frades mobiliza-se para encontrar idoso desaparecido

A organização espera que, a partir das 08h00 de sábado, se reúnam entre 70 e 100 pessoas junto à Capela da Nossa Senhora dos Milagres, no Largo da Feira de Oliveira de Frades.



"Vamos organizar-nos por equipas, que vão ser divididas por zonas. Vamos tentar misturar as pessoas que são daqui, com outras que vêm participar e são de fora", explicou José Miguel Antunes, acrescentando que serão fornecidos mapas a quem precisar.



Fernando Barbosa não é visto deste domingo de manhã, tendo já sido procurado, mas em vão, pelos bombeiros e pela GNR.



"Mas, se cada um andar por si, em vez de termos um problema em mãos, podemos passar a ter dois. E, por outro lado, se calhar até andam todos mais ou menos na mesma zona. Então surgiu a ideia de se fazer esta ação mais organizada amanhã (sábado)", contou.A organização espera que, a partir das 08h00 de sábado, se reúnam entre 70 e 100 pessoas junto à Capela da Nossa Senhora dos Milagres, no Largo da Feira de Oliveira de Frades."Vamos organizar-nos por equipas, que vão ser divididas por zonas. Vamos tentar misturar as pessoas que são daqui, com outras que vêm participar e são de fora", explicou José Miguel Antunes, acrescentando que serão fornecidos mapas a quem precisar.Fernando Barbosa não é visto deste domingo de manhã, tendo já sido procurado, mas em vão, pelos bombeiros e pela GNR.

O que achou desta notícia?







75% Muito insatisfeito

75%





25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







75% Muito insatisfeito

75%





25% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

A população de Oliveira de Frades está a mobilizar-se para, no sábado de manhã, procurar um homem de 67 anos que se encontra desaparecido desde domingo, disse esta sexta-feira à agência Lusa um elemento da organização.Segundo José Miguel Antunes, Fernando Barbosa "era um senhor muito conhecido na vila e as pessoas sentem que, de alguma maneira, devem ajudar a encontrá-lo".Segundo José Miguel Antunes, além de as autoridades terem feito buscas, também "os populares, individualmente ou dois a dois", têm andado à procura de Fernando Barbosa, que sofre de Alzheimer e tem problemas motores.