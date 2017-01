Homem morre em acidente de trator

A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.

Um homem de 62 anos morreu hoje na freguesia de Três Minas, concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, na sequência de um acidente com um trator, disse à agência Lusa a comandante dos bombeiros locais, Diana Silva.Segundo Diana Silva, a vítima "ficou debaixo do trator", tendo o óbito sido declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.O alerta para o acidente chegou à corporação de Vila Pouca de Aguiar às 14:48, que deslocou ao local três viaturas.