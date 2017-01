Homem encontrado morto num poço

A GNR, que tomou conta da ocorrência, não avança com a causa da morte.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%

33.4%

33.4%

33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%

33.4%

33.4%

33.3% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um homem de idade indeterminada foi encontrado morto dentro de um poço na localidade de Sequeira, concelho da Guarda, disse hoje fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.O corpo do homem foi encontrado a boiar dentro de um poço usado na rega de campos agrícolas, por volta da 13h30.O corpo foi retirado da água por elementos dos bombeiros locais, tendo sido transportado para a morgue do hospital distrital para identificação e autópsia.