Homem de 63 anos morre em despiste na Ericeira

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira, na zona da Ericeira, depois do carro que conduzia ter saído de estrada.



O acidente teve lugar na N9, junto à localidade de Picanceira de Cima.



A vítima, que tinha 63 anos, teve morte imediata.





O alerta chegou junto das autoridades às 07h38. No local estiveram elementos dos bombeiros da Ericeira, a VMER do INEM e ainda a GNR. As causas do despiste são agora investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR.