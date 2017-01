PSP de Leiria apreendeu mais de 12 quilos de droga em 2016

Na semana passada, a apreensão de cerca de 40 quilos de estupefacientes e de mais de 60 mil euros no âmbito da operação "Bottle" foi considerada pela PSP de Leiria como uma "das maiores operações" realizadas por este comando distrital.Na operação foram detidas 16 pessoas: 13 homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e os 72 anos. Após primeiro interrogatório judicial, foi decretada a medida de coação de prisão preventiva a nove suspeitos. Quatro ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades da sua área de residência, informou ainda a PSP. Três dos detidos tinham sido libertados pela PSP, prestando termo de identidade e residência.O comissário Bruno Soares adiantou que a operação resultou de uma investigação de cerca de um ano, no âmbito do "combate ao tráfico de estupefacientes" na zona de Leiria.Este responsável acrescentou que esta apreensão, "tendo em conta a quantidade de droga e de dinheiro apreendido", foi "uma das maiores operações realizadas pelo Comando da PSP de Leiria"."No âmbito de uma investigação da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Leiria, realizou-se uma ação policial de combate ao tráfico de estupefacientes em localidades do distrito de Leiria, sobretudo na área urbana de Leiria, e no distrito de Santarém, que contemplou a execução de 21 buscas domiciliárias", dando cumprimento a "seis mandados de detenção fora de flagrante delito, dez em flagrante delito por tráfico de estupefacientes e posse de armas ilegais e 14 buscas em veículos", referiu Bruno Soares.Entre o material apreendido, o comissário destacou a "detenção de cerca de 40 quilos de estupefaciente, nomeadamente haxixe, liamba e cocaína, cerca de 60 mil euros em numerário, cinco balanças de precisão, duas armas de fogo ilegais, entre outras armas ilegais, munições e oito viaturas"."Com esta operação, consideramos que conseguimos combater fortemente o tráfico de droga na zona de Leiria, bem como outros crimes que estão associados ao tráfico de estupefacientes, como, por exemplo, furtos, roubos ou crime de recetação", acrescentou Bruno Soares.A PSP apreendeu ainda alguns pacotes, com cerca de 20 quilos, de "produto indeterminado", o que leva a PSP a considerar que quem comprou terá sido enganado pelo vendedor.