'Gang do tabaco' volta a atacar

Uma pastelaria em Ruivães, Vila Nova de Famalicão, foi assaltada durante a madrugada desta quinta-feira. Os ladrões apoderaram-se do tabaco e do dinheiro que existia na máquina e deixaram para trás um rasto de destruição. Nos últimos 4 meses, mais de duas dezenas de cafés foram alvo do ‘gang do tabaco’.Esta quinta-feira, na pastelaria Santa Catarina, os assaltantes terão entrado por volta das 05h30. Destruíram a porta de vidro e, ao que tudo indica, com recurso a um pé de cabra, estroncaram a máquina de tabaco. Fugiram sem deixar rasto. A GNR foi ao local e está agora a investigar o assalto.