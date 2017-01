Saiba como vai estar o tempo este sábado

O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave numa escala de quatro, significa "risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".



Já o vento é fraco, mas é possível a formação de geada, em especial nas regiões do interior, diz o IPMA, que estima uma pequena subida da temperatura mínima no litoral e da temperatura máxima no interior centro.O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave numa escala de quatro, significa "risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

Portugal está em alerta amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com a página na internet do IPMA, à exceção das Ilhas dos Açores e da Madeira, Portugal está em alerta amarelo durante todo o dia de sábado, devido ao tempo frio, mas o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior.Os distritos da Guarda, Bragança, Vila Real e Braga apresentam as temperaturas mais negativas, de -3 e -2, nos dois primeiros casos, e -1 nos últimos dois.