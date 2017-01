Câmara de Lisboa levanta Plano de Contigência para a Vaga de Frio

O que achou desta notícia?







A Câmara Municipal de Lisboa levantou hoje o Plano de Contingência para a Vaga de Frio, devido à previsão de subida das temperaturas mínimas, disse à agência Lusa o vereador da Proteção Civil, Carlos Castro."Já não se justifica mantermos o alerta laranja e voltamos ao amarelo", afirmou o autarca, especificando que este procedimento significa "um cuidado acrescido" das equipas que trabalham na rua com a população sem abrigo.O alerta laranja, acrescentou, compreende a ativação de um centro de acolhimento no pavilhão desportivo do Casal Vistoso, onde são fornecidas refeições, quentes e agasalhos.