Pedófilo com pena reduzida

Até abril de 2013, o professor enviou várias mensagens ao menino. Sugeria a prática de atos sexuais e dizia estar apaixonado. "Gosto mesmo de ti, eu quero casar contigo e ter um relacionamento sério, quando se ama de verdade, tu- do é possível", lia-se numa das mensagens.



O docente foi expulso do ensino e entretanto trabalhou como animador de idosos em lares e centros de convívio.



Os abusos sexuais começaram em 2009, quando Paulo Vaz Coelho dava aulas na Escola EB 1,2 e 3 de Cuba, no Alentejo. O professor da primária levou por diversas vezes um menino de 10 anos para a sua sala de aulas, onde o sujeitou a vários atos sexuais.Também pelas redes sociais, o docente manteve conversas de cariz sexual com o menor, a quem chegou a falar em casamento. O docente, de 47 anos, foi preso em 2013 e condenado a seis anos de prisão efetiva. O Tribunal da Relação de Évora decidiu agora reduzir e suspender a pena, aplicando-lhe cinco anos de pena suspensa.Os juízes desembargadores tiveram em conta o arrependimento do docente, que é casado e tem uma filha, e o facto de o homem estar a ter acompanhamento psiquiátrico. O acórdão do Tribunal da Relação revela que o professor tinha já dado aulas ao menor e que, por isso, tinham uma relação de confiança. Até setembro de 2010, o docente levou várias vezes o menor para a sala, onde cometeu os abusos. E chegou também a manter atos sexuais com a criança nos balneários das piscinas municipais.