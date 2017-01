Bebé queimado com água a ferver

O que achou desta notícia?







Um bebé de 9 meses sofreu queimaduras de 1º e 2º graus, no tórax e no braço, após ter puxado uma chaleira com água a ferver que acabou por lhe cair em cima.O pai tinha colocado o objeto na mesa para fazer chá. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira nas Caldas de São Jorge em Santa Maria da Feira.A criança foi levada para o Hospital de S. João, Porto.