Colisão mata motociclista

Nas operações de socorro participaram os Bombeiros de Gavião, a VMER de Portalegre e a GNR.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um homem de 57 anos morreu esta segunda-feira na colisão do motociclo que conduzia com uma viatura ligeira perto da Comenda, concelho de Gavião. O condutor do automóvel, de 70 anos, sofreu ferimentos ligeiros.Fonte das autoridades informou que a colisão foi registada pelas 12h12 na Estrada Municipal 1018, entre as aldeias de Comenda e Vale de Feiteira.As duas vítimas ainda foram socorridas no local, mas o motociclista acabou por não resistir aos ferimentos. "O condutor do automóvel foi transportado para o Hospital de Portalegre", acrescentou a fonte.