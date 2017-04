Homem morre esmagado pelo próprio carro

O óbito foi confirmado no local.

O que achou desta notícia?







86.7% Muito insatisfeito

86.7% 4.4%

4.4%

4.4%

4.4% 4.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







86.7% Muito insatisfeito

86.7% 4.4%

4.4%

4.4%

4.4% 4.5% Muito satisfeito pub

Um português de 38 anos morreu esmagado pelo próprio carro, quando reparava a viatura junto à casa onde reside em Valdemorillo, na área metropolitana de Madrid, Espanha.O acidente ocorreu na sexta-feira de madrugada, na garagem da moradia onde o português residia. A vítima, que residia com a mulher, estava debaixo do próprio carro a tentar repará-lo, depois de ter levantado a viatura com um dispositivo hidráulico.Uma súbita avaria neste dispositivo, que se terá quebrado repentinamente, levou a que o carro se partisse e caísse em cima do corpo do português, que não conseguiu escapar.