Inspetor do SEF condenado a 21 meses de pena suspensa por homicídio negligente

O coletivo de juízes do Tribunal de Coimbra determinou que não foi dado como provado que o inspetor-adjunto do SEF conduzisse sob o efeito de álcool, nomeadamente à taxa de alcoolemia de 4,2 g/L - resultado que acusou nas análises ao sangue no hospital.O juiz que presidiu o coletivo desconsiderou essas análises ao sangue, recordando que essas não seguiram os procedimentos impostos por lei, para determinar o álcool no sangue do arguido.Para tal, teria sido necessário que a recolha fosse feita "em determinadas circunstâncias" e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal."Isto não foi assim feito", notou, sublinhando que os resultados das análises não permitem "sequer dizer que esta pessoa ingeriu bebidas alcoólicas".O Tribunal também não deu como provado que o arguido teve uma condução "temerária e irrefletida", e que ia a "uma velocidade desadequada para o local".Não obstante, o coletivo considerou que houve "uma atuação descuidada" por parte do inspetor do SEF que "resultou na morte" da ofendida, determinando que o arguido cometeu um crime de homicídio por negligência simples e não grosseira.O coletivo determinou também que o arguido cometeu um crime de desobediência (à imagem de outro processo no passado) ao recusar-se ser submetido ao teste de alcoolemia por parte das autoridades.Durante a leitura de sentença, o juiz presidente recordou também que o arguido tinha antecedentes criminais por condução sob o efeito de álcool, mas que tinham ocorrido num período entre setembro e novembro de 2014."O arguido teve um processo de divórcio em 2014", que lhe terá causado transtorno psicológico, sendo que, depois do acidente que vitimou a mulher em Coimbra, o inspetor fez um "tratamento que implicou internamento", não havendo registo de que tivesse voltado a cometer semelhantes crimes.Nesse sentido, o Tribunal entendeu que "há condições, no limite, mas há, para suspender a pena de prisão".Dos pedidos de indemnização cível, o Tribunal de Coimbra condenou o inspetor do SEF a pagar 75 mil euros aos filhos da vítima."Não posso dizer que estou satisfeito, mas pareceu-me uma decisão manifestamente justa", afirmou o advogado de defesa, Rodrigo Santiago.