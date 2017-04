Colisão entre automóvel e motociclo faz um morto

No local estiveram os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Nova de Gaia.

Um acidente na autoestrada 1 (A1) no nó dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, provocou esta terça-feira uma vítima mortal, adiantou à Lusa o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.O alerta para o acidente foi dado às 16h29 e envolveu um carro e uma moto, acrescentou a mesma fonte.A vítima mortal, que teve morte imediata no local, era o condutor da moto e tinha 56 anos, revelou fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).