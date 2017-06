Bombeiros fazem parto na ambulância

O que achou desta notícia?







Um menino nasceu esta segunda-feira numa ambulância dos Bombeiros do Marco de Canaveses. Tiago Oliveira e Daniel Moura foram os parteiros do pequeno David, às 07h15.O alerta para o parto iminente chegou da freguesia de Tabuado.Quando chegaram ao local, a grávida de 35 anos já tinha dores e, a caminho do hospital, entrou em trabalho de parto."O bebé nasceu com 3 quilos e está bem", disseram, emocionados. Mãe e filho foram levados para o hospital de Penafiel.