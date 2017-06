Homem de 29 anos morre em despiste de automóvel em Beja

As operações de socorro mobilizaram operacionais e viaturas dos Bombeiros Voluntários de Beja e de Cuba, além da GNR e da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

Um homem de 29 anos morreu este domingo na sequência do despiste do automóvel que conduzia na estrada militar de acesso à Base Aérea 11, em Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 11h09, tendo o óbito sido declarado no local.Segundo a fonte da GNR, o veículo ligeiro de passageiros, que tinha como único ocupante a vítima mortal, após o despiste, foi embater num poste de eletricidade.