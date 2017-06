Nelson Évora está lesionado e falha europeus de equipas

As duas outras mudanças não levaram a novas convocatórias, mas a adaptação dos atletas já escalados, para outras especialidades.



Esta terça-feira, soube-se que Francislaine Serra, escalada para o lançamento do peso, não segue viagem com a comitiva portuguesa. A atleta, brasileira de nascimento, não teve a autorização da IAAF para representar Portugal nesta competição, devido à recente mudança de nacionalidade.



Também sem poder contar com a líder do 'ranking' português, Jessica Inchude - que tem dupla nacionalidade, mas prefere competir pela Guiné-Bissau, a seleção virou-se para a polivalente Lecabela Quaresma, já convocada para os 100 metros barreiras.



Lecabela está em grande forma nas provas combinadas e no último fim de semana chegou mesmo a ameaçar o recorde do heptatlo, na posse de Naide Gomes - foi no 'meeting' de Kladno (República Checa), onde estabeleceu vários recordes pessoais, incluindo o do peso.



A quarta 'baixa' é a de André Costa, que devia ir aos 4x100 metros. Não é substituído, considerando-se que a seleção tem recursos suficientes para formar o quarteto em Vaasa, já que estão na delegação Carlos Nascimento, David Lima, Diogo Antunes e Ricardo Pereira (quarteto provável), com o saltador Marcos Chuva agora como 'quinto elemento'.



Nélson Évora, campeão europeu do triplo salto, é a mais recente 'baixa' na seleção portuguesa para os Campeonatos da Europa de equipas de atletismo, que se disputam no fim de semana em Vaasa, Finlândia.O vencedor dos europeus 'indoor' disputados em Belgrado há três meses apresenta-se com uma contratura no posterior da perna direita, "facto que o impede de competir nas melhores condições", segundo o departamento médico da Federação Portuguesa de Atletismo.A dispensa de Nelson Évora levou à convocatória de recurso de Ricardo Jaquité, atleta do Sporting de Braga, que tem como recorde pessoal 16,12 metros, feitos esta época.