Falhas de luz regulares na Culatra e Armona

O Governo já foi questionado por deputados do PS acerca dos investimentos da EDP para a manutenção e conservação das ligações elétricas nas ilhas-barreira, mas o Ministério da Economia não conseguiu apresentar soluções.



O maior problema para os moradores e comerciantes é que o restabelecimento da energia demora sempre grandes períodos de tempo, essencialmente devido à dificuldade no transporte dos geradores, que chegam a pesar quatro toneladas. Geralmente os equipamentos são transportados para as ilhas dentro de barcos, mas já houve situações em que tiveram mesmo de ser movimentados através de um helicóptero pesado Kamov.O Governo já foi questionado por deputados do PS acerca dos investimentos da EDP para a manutenção e conservação das ligações elétricas nas ilhas-barreira, mas o Ministério da Economia não conseguiu apresentar soluções.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Milhares de residentes e turistas que passam férias nas ilhas da Culatra e Armona, em Faro e Olhão, são afetados por falhas regulares no fornecimento de eletricidade. O problema, ao que o CM apurou, está num cabo da EDP que leva energia às duas ilhas, que foi instalado em 1992 e precisa de ser substituído. As avarias têm sido regulares, tendo já acontecido, pelo menos, duas vezes desde o início do ano.A última grande avaria aconteceu há cerca de duas semanas. As ilhas ficaram sem eletricidade durante mais de um dia. A EDP foi obrigada a transportar de barco dois geradores para minimizar os prejuízos de moradores e comerciantes. "Os restaurantes e cafés funcionam condicionados e as pessoas tiveram muito prejuízo, porque têm a comida guardada em arcas frigoríficas", lamentou ao CM Sílvia Padinha, da Associação da Culatra, que alerta que as falhas elétricas regulares "não dá uma boa imagem para o turismo".Nos últimos anos, as avarias têm sido cada vez mais regulares e em março deste ano já tinha acontecido uma situação idêntica nestas duas ilhas.