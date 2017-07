Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares do Exército e Marinha reforçam vigilância das florestas até domingo

Colaboração das Forças Armadas nestas ações de vigilância foi solicitada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.

13.07.17

Cerca de 200 militares do Exército e da Marinha vão patrulhar desta quinta-feira a domingo áreas de floresta em dez distritos do país com maior risco de incêndios, anunciou esta quinta-feira o Estado-Maior General das Forças Armadas.



Segundo um comunicado do EMGFA, as "ações de patrulhamento vão ser efetuadas de forma ininterrupta, com cerca de 200 militares de diversas unidades, que abrangerão áreas de dez distritos do continente".



Em Setúbal vão ser empenhados militares da Marinha e nos restantes nove distritos militares do Exército.



A colaboração das Forças Armadas nestas ações de vigilância foi solicitada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, segundo o comunicado do EMGFA.