Ministro da Ciência pede investigação a afastamento de bolseiros da FCT

Manuel Heitor acrescentou que "até prova em contrário" mantém total confiança no presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Por Lusa | 17:02

O ministro da Ciência pediu esta terça-feira à Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) uma "verificação detalhada" dos procedimentos que levaram ao cancelamento das bolsas de dois bolseiros da FCT, prometendo tirar "ilações políticas" das conclusões do relatório.



Numa audição perante os deputados da comissão parlamentar de Educação e Ciência, a requerimento do Partido Comunista Português (PCP) sobre a situação na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, reafirmou a "total confiança" no presidente da instituição, Paulo Ferrão.



Em causa está o caso de dois bolseiros de Gestão de Ciência e Tecnologia, aos quais a FCT instaurou processos administrativos por suspeita de violação do dever de dedicação exclusiva e de potenciais conflitos de interesse.



O ministro disse que espera resultados do trabalho da IGEC antes de setembro.



"Certamente que retirarei todas as ilações políticas necessárias", disse Manuel Heitor, que acrescentou que "até prova em contrário" mantém "total confiança no presidente da FCT".



O ministro adiantou ainda que a solicitação feita à IGEC inclui a verificação de todas as bolsas de todas as instituições, na sequência de uma carta enviada à tutela pelo Provedor de Justiça.