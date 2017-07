Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República lembra luta incansável de Mandela pelos direitos humanos

"Um modelo de tolerância e uma lição de humanismo para todos nós", refere Marcelo.

Por Lusa | 18:15

O Presidente da República recordou esta terça-feira Nelson Mandela como um "lutador incansável pela causa dos direitos humanos", considerando que perante o aumento dos sinais de xenofobia e racismo deve-se ter presente o seu exemplo de vida.



"Comemora-se hoje, em todo o mundo, o Dia Nelson Mandela. Lutador incansável pela causa dos direitos humanos, Nelson Mandela percorreu um longo caminho para a liberdade, título da sua magistral autobiografia", lê-se numa mensagem no chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada no 'site' da Presidência da República.



Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que "da prisão de muitos anos" Nelson Mandela "não guardou rancores nem ressentimentos", tendo exercido de "forma exemplar o cargo de Presidente da África do Sul".



A sua ação, refere, é "um modelo de tolerância e uma lição de humanismo para todos nós".



"Numa altura em que recrudescem preocupantes sinais de xenofobia e de racismo, devemos ter presente o exemplo de vida de Nelson Mandela e pôr em prática os seus ensinamentos de justiça e de paz", sublinha o Presidente da República.



Por isso, foi com "inteiro merecimento que as Nações Unidas decidiram instituir um Dia Internacional" em memória de Nelson Mandela, "a memória de um homem bom, uma das maiores figuras do nosso tempo", acrescenta o chefe de Estado.