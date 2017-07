Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cláudia Goya assume presidência executiva da PT

Nova presidente da operadora de telecomunicações iniciou a sua carreira na Procter & Gamble.

Por Lusa | 18:45

O grupo Altice anunciou esta terça-feira que Cláudia Goya é a nova presidente executiva da Portugal Telecom (PT), substituindo Paulo Neves e assumindo o cargo imediatamente.



"Paulo Neves fica presidente do Conselho de Administração ['chairman'] do grupo em Portugal", refere a Altice, em comunicado.



Segundo o grupo, que comprou a PT Portugal há dois anos, depois do recente acordo para a compra da Media Capital, dona da TVI, à espanhola Prisa, anunciado em 14 de julho, Paulo Neves "irá liderar o processo regulatório desta última aquisição e a coordenação entre os ativos portugueses da Altice".



Este novo modelo de governo "irá permitir à Altice estar numa posição forte em Portugal", diz o grupo.



"Cláudia Goya é a líder certa para incorporar o novo desafio da Portugal Telecom", refere a Altice, que salienta que a gestora irá reforçar os compromissos para com o grupo e com Portugal através de inovações, investimentos em infraestruturas e digitalização, "para oferecer a melhor experiência ao povo português", refere Michel Combes, presidente executivo do grupo Altice, citado em comunicado.



"É uma grande honra abraçar o desafio de liderar uma empresa com tão forte presença na vida" dos portugueses, como também nos negócios em Portugal, afirmou a nova presidente executiva, que já liderou a Microsoft Portugal.



Cláudia Goya conta com mais de 20 anos de experiência em gestão de negócios e empresas, sendo licenciada em Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico, em Lisboa.



A nova presidente executiva da operadora de telecomunicações iniciou a sua carreira na Procter & Gamble, onde durante sete anos geriu marcas globais de grande consumo, nomeadamente na unidade de negócio de 'haircare', o que a projetou para uma carreira internacional.



Na Galp Energia, "foi responsável pelo negócio de retalho, liderando as estações Galp em todo o país, bem como o seu desenvolvimento comercial no mercado ibérico. Depois de ter abraçado a divisão de 'marketing' e operações da Microsoft Portugal, em 2009 tornou-se a primeira mulher a liderar a subsidiária portuguesa da empresa, iniciando a entrada da tecnológica para a 'cloud'", passando ainda pela Microsoft Brasil, refere a PT Portugal, em comunicado.