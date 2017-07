Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa encontrada morta no quintal

Maria Amélia Marques morava sozinha e não era vista há cerca de dois dias, em Gavião.

Por P.G. | 08:25

Uma mulher de 84 anos foi ontem encontrada morta no quintal da sua casa, em Cadafaz, no concelho de Gavião. O alerta foi dado pelos vizinhos ao início da tarde.



À chegada dos bombeiros e da VMER de Abrantes foi confirmado o óbito.



Maria Amélia Marques morava sozinha e não era vista há cerca de dois dias.



Ao que o CM apurou, o corpo da vítima, que já apresentava sinais de decomposição, recolheu à Medicinal Legal de Portalegre, onde será autopsiado a fim de se apurar a causa da morte e há quanto tempo terá sucedido.



No local estiveram elementos da GNR. Não há indícios de crime.