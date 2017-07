Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relatório preliminar da AR chumba três dos quatro novos nomes para a ANACOM

Relatório preliminar da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas apenas viabilizou João Cadete de Matos.

Por Lusa | 11:58

O relatório preliminar da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas chumba três dos quatro nomes propostos pelo Governo para o regulador das comunicações, a ANACOM, viabilizando apenas João Cadete de Matos para a presidência da entidade.



Os textos, a cargo do deputado do PSD Joel Sá e a que a agência Lusa teve acesso, indicam que Francisco Cal, Dalila Araújo e Margarida Sá Costa, apontados para vogais da ANACOM, não reúnem "as condições para o exercício" dos cargos para os quais foram indigitados.



Quer as análises feitas aos vogais indicados, quer ao presidente proposto serão debatidas esta quarta-feira em sede de comissão e depois será dado conhecimento ao Governo da análise da comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.