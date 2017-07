Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ faz buscas na Câmara Municipal de Oliveira de Frades

Luís Vasconcelos lidera a autarquia desde 2005.

15:43

A Polícia Judiciária (PJ) está esta quarta-feira a fazer buscas na Câmara de Oliveira de Frades (liderada por uma coligação PSD/CDS-PP), no distrito de Viseu, disse à Lusa fonte daquele órgão policial, sem precisar qual o motivo da investigação.



A Câmara de Oliveira de Frades é liderada desde 2005 por Luís Vasconcelos, que está impedido de se recandidatar ao cargo devido à lei de limitação dos mandatos.



A Lusa tentou contactar, sem sucesso, o presidente da Câmara.



Contactada pela Lusa, um funcionário da autarquia disse que hoje não seria possível chegar à fala com algum responsável do Gabinete da Presidência, pois "estão inacessíveis".