Marcelo assinala aniversário de Sá Carneiro e lembra grande vulto da democracia

Presidente da República descreveu o advogado e político como um dos grandes vultos do regime democrático português.

Por Lusa | 23:19

O Presidente da República recordou esta quarta-feira Sá Carneiro como um dos grandes vultos do regime democrático português, assinalando o "aniversário natalício" do antigo primeiro-ministro, que "deu passos decisivos na abertura da sociedade e da economia".



"No dia de hoje, decorre mais um aniversário natalício de Francisco Sá Carneiro, nascido em 19 de Julho de 1934 e falecido em 4 de Dezembro de 1980. Por um imperativo de cidadania, devemos recordar os nomes maiores da nossa História recente, aqueles que contribuíram, pela força das suas convicções e pelo vigor dos seus princípios, para a afirmação e consolidação da Democracia portuguesa", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada no 'site' da Presidência da República.



Lembrando Sá Carneiro como "um dos grandes vultos" do regime democrático português, "que lutou pela liberdade, com admirável coragem física e moral, antes e depois do 25 de Abril", Marcelo Rebelo de Sousa aponta ainda o antigo primeiro-ministro e fundador do PSD como "um nome fundamental" do processo de democratização.



"Evoco, neste dia, a memória do estadista e líder político, do homem de convicções e de princípios. Devemos honrar o exemplo de Francisco Sá Carneiro, um dos portugueses mais notáveis do século XX português", é ainda referido na mensagem do Presidente da República.