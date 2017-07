Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médicos passam atestados falsos

Clínicos acusados de burla tributária nas pensões de invalidez.

Por Nelson Rodrigues | 08:26

Três médicos foram acusados pelo Ministério Público por terem falsificado relatórios com vista à obtenção de pensões de invalidez. Os factos em causa ocorreram entre 2011 e 2013. Um dos clínicos responde por onze crimes de burla tributária - seis dos quais na forma tentada - e um de atestado falso.



De acordo com a acusação, os crimes reportam-se à instrução, perante a Comissão de Recursos do Centro Distrital de Segurança Social de Braga, de pedidos de reavaliação da situação dos beneficiários que requeriam a pensão de invalidez e a quem a Comissão de Verificação, da mesma instituição, tinha negado a atribuição da pensão.



Em causa estão os pedidos de 12 requerentes, que foram instruídos com declarações e relatórios falsos de médicos de várias especialidades - providenciados por um dos arguidos agora acusado. Os mesmos documentos forjados eram depois sustentados pelos outros dois médicos, em sede de Comissão de Recurso e em representação dos requerentes.



Estes dois clínicos vão responder por um crime de burla tributária na forma tentada.