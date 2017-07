Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiros suspendem greve e protesto

Especialistas em saúde materna e obstétrica não prestavam cuidados diferenciados desde o início de julho.

Por Lusa | 00:10

Os enfermeiros decidiram esta segunda-feira suspender a greve de zelo e o protesto contra o não pagamento do trabalho especializado, devido ao compromisso do Governo de iniciar negociações sobre matérias como horários de trabalho e remunerações, indicou fonte sindical.



Os enfermeiros estavam em greve de zelo desde maio, sendo que os especialistas em saúde materna e obstétrica não prestavam cuidados diferenciados desde o início de julho, em protesto contra a falta de pagamento da especialização.



Uma segunda greve, de cinco dias, abrangendo todos os enfermeiros, começava em 31 de julho, mas foi também desconvocada.



Em declarações à Lusa, um dos dirigentes da Federação Nacional de Sindicatos de Enfermeiros, José Azevedo, justificou a decisão com o "acordo de princípio" assumido esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, após uma reunião, para "começar a negociação" de matérias como promoções e progressão da carreira, horários de trabalho e tabela salarial.



O porta-voz do movimento Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica, Bruno Reis, que participou na reunião enquanto observador, adiantou que os profissionais que representa retomam o trabalho dado o compromisso de "calendarização negocial" de questões como a categoria de enfermeiro especialista e a correspondente "revalorização salarial".