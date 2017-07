Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo de Vila Velha de Ródão perdeu força durante a noite

José Manuel Alves adiantou ainda que as chamas estão a aproximar-se do monumento natural de Portas de Ródão.

10:32

O incêndio florestal que lavra no concelho de Vila Velha de Ródão perdeu alguma força durante a noite, mas nesta manhã de terça-feira existe uma frente ativa "muito forte" na zona de Vilas Ruivas, disse à Lusa o vice-presidente da câmara.



"Durante a noite, o incêndio perdeu força. Neste momento, na zona de Vilas Ruivas, existe uma frente muito forte. De momento, não há povoações em risco e conseguimos salvar a zona de Gavião [de Ródão]", explicou à Lusa o vice-presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, José Manuel Alves.



O autarca adiantou ainda que está prevista a chegada de mais meios aéreos ao local e que as autoridades estão redistribuir meios para 'atacar' o fogo junto à estrada que vai de Perdigão a Vilas Ruivas, onde existe muita mata e uma aldeia próxima.



José Manuel Alves adiantou ainda que o fogo está a aproximar-se do monumento natural de Portas de Ródão.



Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), nesta manhã estão no terreno a combater este fogo, no distrito de Castelo Branco, 409 operacionais, apoiados por 134 viaturas e três meios aéreos.



O incêndio deflagrou às 17:55 de segunda-feira, na freguesia de Santo André das Tojeiras, em Castelo Branco, tendo passado posteriormente, para o concelho de Vila Velha de Ródão.