Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator em Santa Comba Dão

No local esteve uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tondela.

Por Lusa | 17:49

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente com um trator agrícola em Cernada, no concelho de Santa Comba Dão, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pouco antes as 13h00, "dentro da fazenda".



Ao local deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tondela.



O concelho de Santa Comba Dão localiza-se no distrito de Viseu.