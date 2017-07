Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de meia centena de pessoas detidas pela GNR em 12 horas

Foram detidas 54 pessoas em flagrante delito, a maioria (36) por condução sob o efeito do álcool.

Por Lusa | 13:49

Mais de meia centena de pessoas foram detidas pela GNR em várias operações realizadas entre as 20:00 de sábado e as 08:00 deste domingo em todo o país, anunciou a Guarda Nacional Republicana.



Nas operações, que visaram "a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária", foram detidas 54 pessoas em flagrante delito, a maioria (36) por condução sob o efeito do álcool.



Foram ainda detidas sete pessoas por condução sem habilitação legal, quatro por tráfico de estupefacientes e uma por furto, adianta a GNR em comunicado.



Nas ações de fiscalização do trânsito, os militares detetaram 762 infrações, 333 das quais por excesso de velocidade e 96 por condução com excesso de álcool.



Segundo a GNR, 31 infrações deveram-se à falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinha.



Nas 12 horas, registaram-se 105 acidentes, dos quais resultaram um morto, seis feridos graves e 40 ligeiros.