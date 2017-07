Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói fábrica em Paredes

Operários temem pelos seus postos de trabalho.

Por Paulo Jorge Duarte e Mónica Ferreira | 08:11

São anos de trabalho destruídos em poucas horas". Foi este o desabafo do proprietário da empresa Ronfe Classic, onde ao final da madrugada de ontem deflagrou um incêndio de grandes proporções. Os prejuízos ainda não estão contabilizados, mas ascendem a vários milhares de euros. O responsável garante que os 50 postos de trabalho, desta fábrica de móveis na Zona Industrial de Lordelo, Paredes, não estão em risco.



"Estou extremamente desiludido com esta situação, não sei o que dizer", afirma o empresário, enquanto olha com tristeza para o que resta da fábrica.

Ao lado, de lágrimas nos olhos e desespero estampado no rosto, os funcionários tentam perceber o que se passou. "Estamos preocupados com os nossos postos de trabalho, mas confiamos na gerência", diz um dos trabalhadores da fábrica.



O alerta foi dado, cerca das 05h16, por populares. "As chamas eram enormes. Percebemos logo que era uma fábrica", recorda Manuel Santos, morador nas proximidades.



As causas do incêndio não são conhecidas. As chamas deflagraram na zona de produção e propagaram-se ao armazém .





Empresa não vai parar

Os responsáveis da Ronfe Classic querem retomar a unidade produtiva num prazo de quatro a cinco meses. Para satisfazer as encomendas, a empresa vai distribuir as linhas produtivas por vários locais. Há indicação de que os prejuízos estão cobertos pelo seguro.



Estrutura colapsou

A elevada temperatura provocada pelo fogo levou ao colapso da estrutura do pavilhão. Para concretizar as operações de rescaldo, foi necessário recorrer a uma retroescavadora para remover os escombros.