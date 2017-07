Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende "imitações perigosas" de produtos alimentares

Foram fiscalizados 44 operadores económicos em todo o país, tendo sido instaurados 13 processos de contraordenação.

Por Lusa | 19:27

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 1.600 "imitações perigosas" de géneros alimentícios, num valor superior a 2.800 euros, e que podem colocar em risco a saúde dos consumidores, principalmente das crianças.



Segundo a entidade em comunicado, no âmbito da segurança geral de produtos, a ASAE realizou este mês operações de fiscalização que visaram detetar produtos que imitam alimentos, frutos, entre outros, que são "suscetíveis de fazer perigar a saúde e a segurança dos consumidores".



A ASAE adverte que estes produtos podem causar asfixias, intoxicações, perfurações ou obstruções do aparelho digestivo.



"A comercialização destes produtos que, não sendo géneros alimentícios, possuem a forma, a cor, o cheiro e demais caraterísticas suscetíveis de induzir, particularmente as crianças, a confundi-los com produtos alimentares", podem "colocar em risco a saúde e segurança dos consumidores", sublinha.



Como resultado das ações foram fiscalizados 44 operadores económicos em todo o país, tendo sido instaurados 13 processos de contraordenação, por fabrico, comercialização, importação ou exportação de imitações perigosas.



Segundo a ASAE, foram apreendidos cerca de 1.600 produtos num valor superior a 2.800 euros.