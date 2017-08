Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destrói fábrica na Murtosa

Sinistro em unidade de peças metálicas põe em risco 10 postos de trabalho.

Por Lusa | 10:55

Um incêndio destruiu na madrugada desta quinta-feira uma fábrica de tratamento e revestimento de peças metálicas na zona industrial do Bunheiro, no concelho da Murtosa, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.



O alerta para o incêndio industrial foi dado cerca das 02h50 e o fogo foi dado como extinto por volta das 06h00.



O segundo comandante dos Bombeiros da Murtosa, Domingos Cascais, disse que quando chegaram ao local, a fábrica "já estava tomada pelas chamas", mas ainda conseguiram evitar que as chamas se propagassem aos escritórios.



"A nave principal onde estava a parte da laboração ficou toda destruída", disse Domingos Cascais, adiantando que parte do telhado ruiu para dentro das instalações.



O fogo inviabilizou a continuidade da laboração da fábrica, fundada em 1994, com cerca de uma dezena de funcionários.



O incêndio, cujas causas são ainda desconhecidas, foi combatido por 40 operacionais com a ajuda de 13 veículos dos Bombeiros da Murtosa, Albergaria, Estarreja, Oliveira de Azeméis, Feira e Novos de Aveiro.