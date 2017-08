Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetores do SEF entregam pré-aviso de greve para 24 e 25 de agosto

Sindicato quer respostas do Governo para a falta de recursos humanos e de meios.

Por Lusa | 10:37

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) entregaram esta sexta-feira um pré-aviso de greve para os dias 24 e 25 de agosto em protesto contra a ausência de respostas do Governo às dificuldades do setor.



Em comunicado, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF/SEF) anunciou a entrega de um pré-aviso de greve em todos os locais de trabalho, entre as 00h00 do dia 24 de agosto e as 00h00 do dia 25.



Na origem da greve está, segundo explica o sindicato, a "ausência de respostas concretas por parte da ministra da Administração Interna face às dificuldades públicas que afetam o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nomeadamente em relação à admissão de recursos humanos e capacitação operacional do SEF".



O sindicato que representa os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já tinha ameaçado a 25 de julho realizar uma greve caso a ministra da Administração Interna não respondesse, até ao final do mês do julho, às principais reivindicações destes profissionais.