Algarve, Norte e Centro com risco muito elevado a máximo de incêndio

O IPMA prevê tempo quente e seco e uma intensificação do vento.

Por Lusa | 17:36

As regiões do Algarve, do Norte e do Centro estão desde esta sexta-feira, e por um período de 72 horas, em risco muito elevado a máximo de incêndio, segundo uma informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Analisada a situação meteorológica definida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê tempo quente e seco e uma intensificação do vento nas próximas 72 horas, a ANPC determinou que "os índices de risco de incêndio irão manter-se nas classes de 'muito elevado' a "máximo" nas regiões do Algarve e nas regiões do Norte e Centro, com exceção do litoral".



Em função da previsão meteorológica de tempo quente e seco e vento moderado existem "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais", refere o comunicado.



As temperaturas máximas deverão variar entre os 36-40.ºC, nos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro, e entre os 30-35.ºC, nos distritos de Bragança, Braga, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém e Lisboa.



Entre sábado e segunda-feira, segundo o IPMA, o vento soprará moderado (até 30 km/h) de quadrante Norte/Noroeste, moderado a forte (até 45 km/h) no litoral oeste e nas terras altas, por vezes com rajadas até 65 km/h, em especial durante a tarde.



Os valores de humidade relativa serão de 20-30% nas regiões do interior do Continente, numa faixa que pode estender-se até ao litoral na região Sul, com recuperação noturna na generalidade do território (mais de 75%), exceto no distrito de Faro (35-65%), durante a noite de sexta-feira para sábado.