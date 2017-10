Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República condecora António Barreto, Pintasilgo e bispo Manuel Martins

Por Lusa | 03.10.17

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar neste 5 de Outubro o sociólogo e antigo ministro da Agricultura António Barreto com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.



O chefe de Estado irá também condecorar com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, a título póstumo, a antiga primeira-ministra Maria de Lourdes Pintasilgo e o antigo bispo de Setúbal Manuel Martins, lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República.



Estas condecorações serão atribuídas no dia em que se celebra o 107.º aniversário da Implantação da República, às 13h00, numa cerimónia no Palácio de Belém.



A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir "serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade".



António Barreto já tinha sido distinguido com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, em 2012, assim como o bispo Manuel Martins, em 2007, ambos no mandato do anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.



Maria de Lourdes Pintasilgo recebeu igualmente a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, em 1981, quando António Ramalho Eanes era Presidente da República, e mais tarde foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 1994, no segundo mandato presidencial de Mário Soares.